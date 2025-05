Btp Italia, come si acquista il titolo? Si può comprare anche online

Introduzione

Il Btp Italia è ritornato dopo due anni. Ha raccolto 1 miliardo di euro in meno di 3 ore del primo giorno dell'asta che si protrae fino a giovedì 29 maggio per i piccoli risparmiatori e fino al 30 per gli investitori istituzionali. Il titolo ha durata 7 anni, con rendimento minimo garantito del'1,85% e premio finale extra pari all'1% per chi lo acquista al momento del lancio e lo tiene fino alla scadenza fissata per il 4 giugno del 2032. Ecco come acquistarlo.