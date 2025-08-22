Labubu, vendite per quasi 2 miliardi di dollari da inizio 2025: i dati

Attualmente, i peluche sono diventati tra le categorie di prodotti più popolari al mondo. Il direttore della supply chain di Pop Mart ha rivelato che la produzione è aumentata di 10 volte nella prima metà del 2025, superando i 30 milioni di unità solo ad agosto, hanno riferito i media cinesi. Oltre al successo commerciale, Pop Mart beneficia della risonanza culturale del movimento 'guochao' cinese: l'integrazione di elementi culturali tradizionali e contemporanei nel design. Uno dei principali fattori del successo di sicuro la popolarità cresciuta tra i fan delle star: i Labubu come charms per borse e zaini. Ad esempio, Rihanna e l'ex golden boy del calcio David Beckham. E poi Madonna che ha festeggiato pochi giorni fa i suoi 67 anni a Siena con una torta a forma di Labubu rosa.

