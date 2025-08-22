Labubu, vendite per quasi 2 miliardi di dollari da inizio 2025: i dati

Labubu, da inizio 2025 vendite per quasi 2 miliardi di dollari e profitti al 400%. I datiEconomia
Sta battendo tutti i record la società Pop Mart, produttrice delle bambole Labubu e pronta al lancio della versione mini negli Stati Uniti: l’obiettivo annuale di 20 miliardi di yuan di vendite è quasi raggiunto e anche la soglia dei 30 miliardi sembra alla portata. Ecco cosa sapere.
Boom economico dei Labubu
Pop Mart festeggia il successo planetario delle sue bambole Labubu: nei primi sei mesi dell'anno le vendite sono salite a 1,93 miliardi di dollari, con profitti in aumento di quasi il 400% nel primo semestre dell'anno e un botto dei suoi titoli del 12,54% alla Borsa di Hong Kong. Un balzo che ha trasformato Pop Mart in una delle aziende di giocattoli che vale di più al mondo: il suo fatturato è aumentato nei primi sei mesi del 204% su base annua, raggiungendo i 13,88 miliardi di yuan (1,93 miliardi di dollari) nella prima metà del 2025. Secondo il Financial Times, vale più di Hasbro e Mattel messe insieme.
Il valore dei titoli della società
I titoli della società, quotata a Hong Kong, sono saliti del 570% nell'ultimo anno, rendendo il fondatore Wang Ning il decimo uomo più ricco della Cina. Il colosso cinese dei giocattoli pop ha deciso di rilanciare, annunciando un piano di espansione globale, basato con le vendite all'estero in forte crescita.
La crescita dei negozi
La compagnia, una delle principali forze del fiorente settore cinese in crescita e ultimo campione del soft power mandarino, ha ribadito mercoledì i suoi piani di espansione all'estero, dopo che i risultati del primo semestre hanno rivelato una vera impennata delle vendite globali. Pop Mart, in un briefing con gli investitori, ha detto che l'azienda prevede di gestire più di 200 negozi sui mercati a livello globale entro la fine del 2025, rispetto agli attuali 141, sulla scia di una domanda nei principali mercati esteri allo stato inarrestabile
Dove si concentreranno gli sforzi dell’azienda
L’ obiettivo, per ora, è di concentrare gli sforzi su Medio Oriente, Asia meridionale, America Latina e Russia, continuando a spingere per la sua presenza nelle principali città, tra cui Parigi, Sydney, Milano e New York. L’espansione dei negozi nel mercato statunitense rimarrà rapida nei prossimi uno o due anni, mentre nella Cina continentale non supererà i 10 punti vendita quest’anno: l'azienda ha dichiarato di volersi concentrare sul miglioramento delle attività di ogni punto vendita esistente anziché espandersi in modo aggressivo
Gli acquisti digitali
Pop Mart sta anche esportando la sua esperienza di vendita al dettaglio digitale, secondo il coo dell'azienda Si De, per il quale il marchio ha localizzato i suoi iconici distributori automatici mystery box nei mercati esteri e ha ottenuto un notevole successo. Negli Usa, ad esempio, il sito web ufficiale dell'azienda rappresenta oltre la metà delle vendite locali e le sue vendite in diretta streaming su TikTok si classificano tra le prime tre a livello nazionale della piattaforma
Perché piacciono
Ma perché sono tanto popolari? Una parte della popolarità di Labubu è dovuta alla scelta di confezionamento adottata dall’azienda per la magigor parte dei suoi prodotti: i clienti non sanno esattamente quale bambola hanno comprato fino a quando non apriranno la scatola. Questo format incoraggia acquisti in successione, soprattutto se si ha intenzione di completare una particolare famiglia di bambole. Anche per questo i ricavi di The Monsters, la serie di giocattoli che include Labubu, hanno raggiunto i 4,81 miliardi di yuan, in crescita rispetto ai 626,8 milioni di yuan dello stesso periodo dell’anno scorso
Dietro il successo dei Labubu
Attualmente, i peluche sono diventati tra le categorie di prodotti più popolari al mondo. Il direttore della supply chain di Pop Mart ha rivelato che la produzione è aumentata di 10 volte nella prima metà del 2025, superando i 30 milioni di unità solo ad agosto, hanno riferito i media cinesi. Oltre al successo commerciale, Pop Mart beneficia della risonanza culturale del movimento 'guochao' cinese: l'integrazione di elementi culturali tradizionali e contemporanei nel design. Uno dei principali fattori del successo di sicuro la popolarità cresciuta tra i fan delle star: i Labubu come charms per borse e zaini. Ad esempio, Rihanna e l'ex golden boy del calcio David Beckham. E poi Madonna che ha festeggiato pochi giorni fa i suoi 67 anni a Siena con una torta a forma di Labubu rosa.
