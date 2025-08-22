Dazi, niente accordo sul vino: tariffa a 15%. L’impatto sul settore

Introduzione

Il commissario Ue al commercio Maros Sefcovic, in conferenza stampa, ha fatto sapere che non sono ancora stati trovati accordi favoreli sull'applicazione dei dazi americani a vino e birra (e in generale agli alcolici). Nello specifico, questa categoria di merci non è al momento considerata di livello Npf, cioè di nazione più favorita. “Entrambe le parti, gli Stati Uniti e l'Ue, sono pronte a prendere in considerazione altri settori", ha spiegato Sefcovic. E ha sottolineato che "le porte non sono chiuse per sempre". Per il momento si conferma quindi la tariffa del 15%.