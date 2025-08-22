Ponte Stretto di Messina, tutti i numeri: dalla struttura ai costi

La capacità stradale massima del Ponte sarà di 6mila veicoli l'ora mentre la capacità ferroviaria massima sarà di 200 treni al giorno e sarà aperto 365 giorni l’anno, 24 ore al giorno. Nel progetto Ponte sono inclusi 40 chilometri di collegamenti stradali e ferroviari. Secondo uno studio realizzato da Tplan consulting, allegato al Pef, è previsto che il traffico registri per gli anni del periodo della concessione successivi al 2032 (quando l’opera dovrebbe entrare in esercizio), sia per i passeggeri sia per le merci, un tasso di crescita medio annuo pari all’1% fino al 2062, con un aumento cumulato quindi di oltre il 30%.

Per approfondire: Ponte Stretto di Messina, dai ricorsi agli espropri: rischi e difficoltà del progetto