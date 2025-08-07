Ponte Stretto Messina, quali sono i ponti sospesi più lunghi al mondo

Ponte sullo Stretto di Messina, quali sono finora i ponti sospesi più lunghi del mondo
Il valore da considerare è la luce centrale, cioè la campata tra i piloni. La struttura che collegherà Calabria e Sicilia sarà lunga 3300 metri. Al momento il record spetta al Ponte dei Dardanelli in Turchia che vanta una campata di 2023 metri. In classifica si trovano poi numerose opere in Asia ma anche icone ingegneristiche come il Verrazzano Bridge di New York o il Golden Gate di San Francisco
- Il Ponte sullo Stretto di Messina, secondo il progetto definitivo, sarà il ponte sospeso più lungo al mondo, con una lunghezza complessiva di 3.666 metri (con la sua “luce” centrale di 3.300 metri tra i piloni). Avrà, insomma, oltre 3 chilometri sospesi nel vuoto. Un numero che supererà di circa 1300 metri l’attuale record planetario
- Al momento il ponte sospeso più lungo al mondo è il Ponte dei Dardanelli, in Turchia. Costruito tra le città di Gallipoli e Lapseki, nella provincia di Çanakkale, è stato inaugurato nel 2022. Vanta una campata con 2023 metri di luce tra le due torri, mentre la lunghezza complessiva è di oltre 5 km (ma per i conteggi del record si considerano la luce tra un pilone e l’altro)
- A seguire in classifica c’è il Ponte dello stretto di Akashi, in Giappone. Inaugurato nel 1998, unisce la città di Kobe (sull’isola di Honshu) all'isola Awaji. La struttura è lunga in totale 3911 metri ma la sua campata principale misura 1991 metri
- Nella top ten ci sono numerose infrastrutture asiatiche, in particolare cinesi, realizzate negli ultimi decenni. Al terzo posto a livello globale c’è il Ponte Yangsigang (in foto), che unisce due distretti di Wuhan, passando sul Fiume Azzurro. La campata principale è lunga 1700 metri. A seguire il Nansha Bridge nel Guangdong (1688 metri) e il Xihoumen Bridge, nella provincia dello Zhejiang (1650 metri)
- Lo Storebæltsforbindelsen (o Storebæltsbroen), inaugurato nel 1998, con i suoi 1624 metri di lunghezza di campata è il ponte europeo sospeso più lungo (escludendo quello sui Dardanelli che unisce Europa e Asia). Collega le due isole danesi di Selandia (in cui è situata anche la capitale Copenaghen) e di Fionia
- Al settimo posto attualmente c’è il ponte di Osman Gazi, in Turchia, che attraversa il Golfo di Izmit nel suo punto più stretto. Inaugurato nel 2016, è lungo in totale 2620 metri, con la campata da 1550 metri
- La top ten è chiusa da altri 3 ponti asiatici: all’ottavo posto c’è il Ponte Yi Sun-sin nella costa meridionale della Corea del Sud (1545 metri), poi il Ponte Runyang (in foto), in Cina, che attraversa il fiume Yangtze (1490 metri) e il secondo ponte Dongtinghu a Yueyang, sempre in Cina (1480 metri)
- In dodicesima posizione si incontra l'Humber Bridge, nei pressi della città inglese di Kingston upon Hull. Collega le contee dell'East Yorkshire e del North Lincolnshire. Grazie alla sua campata centrale da 1410 metri ha detenuto il record del ponte sospeso più lungo del mondo per 16 anni, dalla sua apertura nel 1981 fino al giugno del 1997
- Scorrendo la classifica si trovano alcuni dei ponti più celebri del mondo. In 17esima posizione, ad esempio, c’è il Verrazzano-Narrows Bridge di New York, che collega Brooklyn e Staten Island. La sua campata è lunga 1298 metri e quando venne inaugurato, nel 1964, era il più lungo ponte sospeso del mondo. Mantenne il primato fino al 1981, quando venne superato dall’Humber Bridge britannico
- Appena un gradino più in basso c’è l’iconico Golden Gate Bridge di San Francisco. Complessivamente è lungo 2,71 km con la campata principale di 1282 metri. Quando fu ultimato, nel 1937, era il più lungo ponte sospeso al mondo, poi scavalcato dal Ponte di Verrazzano nel 1964