Ponte Stretto di Messina, dai ricorsi agli espropri: le difficoltà

Introduzione

Il Ponte sullo Stretto di Messina sembra più vicino: il Cipess ha approvato il progetto definitivo per la grande opera, cavallo di battaglia del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini, che dovrebbe essere aperta dal 2032. Il leader della Lega ha salutato questo primo traguardo raggiunto spiegando che “oggi i treni impiegano tra i 120 e 180 minuti, passeggeri e merci", mentre con il Ponte "si scenderà a 15 minuti: un risparmio che supererà le due ore e mezza”. Seppure la delibera Cipess rappresenti un passaggio storico nelle vicende dell’opera, l’iter riserva ancora una serie di passaggi molto incerti tra ricorsi ed espropri