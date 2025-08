Ponte sullo Stretto, reclamo all'Ue da associazioni ambientaliste

Domani sarà sottoposta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) l’approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo stretto di Messina. "L'impatto ambientale del Ponte sullo Stretto di Messina è certo, documentato e, dopo anni di negazioni, ammesso dagli stessi proponenti l'opera" dichiarano gli ambientalisti ascolta articolo

Nel giorno in cui Matteo Salvini annuncia l'ok definitivo al Ponte sullo Stretto, le associazioni ambientaliste presentano un nuovo reclamo all'Unione Europa. "L'impatto ambientale del Ponte sullo Stretto di Messina è certo, documentato e, dopo anni di negazioni, ammesso dagli stessi proponenti l'opera. Per superare questa impasse è stata avviata una procedura speciale che consentirebbe comunque la realizzazione del Ponte secondo condizioni precise fissate dalle norme comunitarie, condizioni che però non sono state rispettate", affermano Associazioni Greenpeace, Legambiente, Lipu e WWF.

Domani al Cipess il progetto definitivo Mercoledì 6 agosto sarà sottoposta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) l’approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo stretto di Messina, che comprende una articolata documentazione proposta dal ministero delle Infrastrutture. Lo comunica il Mit in una nota. Il Cipess, ricorda il dicastero, ''è la massima sede di coordinamento istituzionale della programmazione economica, con particolare riguardo agli investimenti infrastrutturali. Per questo motivo, l’approvazione del Cipess rappresenta un passaggio decisivo per l’opera, che consacra il riavvio del progetto fortemente voluto dal ministro Matteo Salvini. Mai nella lunga storia dell’opera, infatti, si era arrivati ad una fase approvativa così avanzata''. Approfondimento Ponte sullo Stretto di Messina, ok del Cda al progetto definitivo

Un investimento in strade e ferrovie di 70 miliardi fino al 2032 Il progetto del Ponte, ricorda il Mit, ''si inserisce in un più ampio programma di rilancio infrastrutturale promosso dal Ministero, con investimenti in strade e ferrovie tra Sicilia e Calabria del valore di 70 miliardi fino al 2032''. Dall’intervento si attendono ''reali opportunità di rilancio socioeconomico per il sud e per l’Italia intera: crescita dell’occupazione; incremento del pil; aumento del turismo; sviluppo della ricerca e del know-how; aumento della credibilità di un sistema Paese che sviluppa la capacità di attrarre e realizzare investimenti pionieristici''. La realizzazione del ponte sullo stretto di Messina ''sarà aperto al traffico di treni e auto 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno, garantendo un più efficiente, sicuro e moderno sistema di collegamento tra la Sicilia, la Calabria e il resto del Continente, con una riduzione dei tempi di attraversamento fino ad un’ora per gli autoveicoli e fino a 2 ore per i treni''. Lo dichiara il Mit in una nota.