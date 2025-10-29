Corte dei conti: "No al visto di legittimità per il Ponte di Messina"

Le motivazioni saranno rese note entro 30 giorni". Dopo la decisione dei magistrati contabili dura replica della premier Giorgia Meloni: "Ennesimo atto di invasione dei giudici". Il ministro delle Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini attacca: "'Scelta politica e grave danno per il Paese ma andiamo avanti" ascolta articolo

No della Corte dei Conti al visto di legittimità per il Ponte sullo Stretto. La sezione centrale di controllo di legittimità su atti del governo e delle amministrazioni dello Stato della magistratura contabile, all’esito della Camera di consiglio seguita all’adunanza del 29 ottobre 2025, non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione la delibera Cipess n. 41/2025, seduta del 06 agosto 2025 sul collegamento Stabile tra la Sicilia e la Calabria: assegnazione risorse Fsc, si legge in una nota. Le motivazioni, in corso di stesura, saranno rese note con apposita Deliberazione entro 30 giorni.

Cosa dice la nota della Corte dei Conti "La sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, all'esito della Camera di consiglio seguita all'adunanza del 29 ottobre 2025, non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione la Delibera Cipess n. 41/2025 del Ponte sullo Stretto", si legge nella nota. Il comunicato della Corte dei Conti sull'adunanza di oggi fa riferimento alla delibera 'Collegamento Stabile tra la Sicilia e la Calabria: assegnazione risorse FSC ai sensi dell'articolo 1, comma 273-bis, della legge n. 213 del 2023 e approvazione, ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 35 del 2023, del progetto definitivo e degli atti di cui al decreto-legge n. 35 del 2023". Approfondimento Ponte Stretto, firmato contratto: multe da 1 mln in caso di ritardi

Il governo può decidere di proseguire Tecnicamente, anche con il parere negativo della Corte dei Conti il governo può comunque decidere di andare avanti con il progetto. Infatti - viene spiegato - nel caso in cui il controllo riguardi un atto governativo, secondo la legge, l'amministrazione interessata, in caso di rifiuto di registrazione da parte della Corte dei Conti, può chiedere un'apposita deliberazione da parte del Consiglio dei ministri, il quale, a propria volta, può ritenere che l'atto risponda ad interessi pubblici superiori e debba avere comunque corso. Tra i diversi punti sotto la lente dei magistrati le coperture economiche, l'affidabilità delle stime di traffico, la conformità del progetto definitivo alle normative ambientali, antisismiche e alle regole europee sul superamento del 50% del costo iniziale. Le eccezioni sollevate durante l'adunanza della Sezione centrale della Corte, dal consigliere, Carmela Mirabella - secondo quanto si apprende - sarebbero state diverse: tra queste anche quella sulla competenza del Cipess, considerato organo "politico". Approfondimento Ponte sullo Stretto di Messina, la storia del progetto

Meloni: "Ennesimo atto di invasione dei giuidici" Dura la reazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "La mancata registrazione da parte della Corte dei conti della delibera CIPESS riguardante il Ponte sullo Stretto è l'ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del Governo e del Parlamento", ha affermato la premier. "Sul piano tecnico, i ministeri interessati e la Presidenza del Consiglio hanno fornito puntuale risposta a tutti i rilievi formulati per l'adunanza di oggi; per avere un'idea della capziosità, una delle censure ha riguardato l'avvenuta trasmissione di atti voluminosi con link, come se i giudici contabili ignorassero l'esistenza dei computer", ha aggiunto Meloni. Approfondimento Ponte Stretto, l'analisi: 30 anni per rientrare dell'investimento

Il ministro Salvini: "Scelta politica. Grave danno per il Paese" Quasi immediato il commento del ministro dei Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini, che ha fortemente voluto l'opera. "In attesa delle motivazioni, chiarisco subito che non mi sono fermato quando dovevo difendere i confini e non mi fermerò ora, visto che parliamo di un progetto auspicato perfino dall'Europa che regalerà sviluppo e migliaia di posti di lavoro da sud a nord. Siamo determinati a percorrere tutte le strade possibili per far partire i lavori. Andiamo avanti", ha detto il segretario del Carroccio. Approfondimento Ponte Stretto di Messina, tutti i numeri: dalla struttura ai costi

Ciucci: "Agito in pieno rispetto norme" "Abbiamo accolto con grande sorpresa l'esito del controllo di legittimità operato dalla Corte dei conti che non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione la Delibera Cipess n. 41/2025 del Ponte sullo Stretto", ha commentato l'amministratore delegato della Stretto di Messina Pietro Ciucci. "Tutto l'iter seguito è stato sempre svolto nel pieno rispetto delle norme generali e speciali italiane ed europee relative alla realizzazione del ponte. Restiamo in attesa delle motivazioni mantenendo l'impegno di portare avanti l'Opera, missione che ci è stata affidata da tutto il Governo e dal Ministero delle infrastrutture in attuazione delle leggi approvate dal Parlamento italiano". Approfondimento Qual è il vero impatto ambientale del ponte sullo Stretto

Pd: "Sonoro schiaffo a Salvini, governo si fermi" Replice anche dall'opposizione. Il capogruppo Pd in Commissione trasporti alla Camera, Anthony Barbagallo, ha definito la decisione della Corte dei Conti "uno schiaffo in faccia a Salvini e un segnale chiarissimo che il Governo non può ignorare. Sono numerose le irregolarità denunciate da istituzioni, esperti e realtà territoriali, e ora anche la magistratura contabile solleva seri dubbi di legittimità. È inaccettabile che un'opera di tale portata proceda nonostante i rilievi formali e sostanziali che continuano a emergere. Ci appelliamo al giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i suoi ministri hanno solennemente prestato. Non è possibile che un governo che si dice 'patriota' ignori i vincoli di legalità e trasparenza che fondano la nostra Costituzione". Approfondimento Ponte sullo Stretto, dai costi ai tempi: domande e risposte