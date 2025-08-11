Ponte Stretto, l'analisi: 30 anni per rientrare dell'investimento

Introduzione

Ci vorranno 30 anni per recuperare l’investimento fatto per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. A dirlo è il Centro studi di Unimpresa, che ha analizzato il progetto e secondo cui però ci saranno utili già dal primo anno. In particolare, si legge nel rapporto, con un investimento previsto pari a 13 miliardi di euro il Ponte potrà generare ricavi annui stimati tra i 535 e gli 800 milioni di euro, grazie a un flusso di traffico previsto di 25 milioni di veicoli e 36mila treni ogni anno.

Il modello economico su cui è stata realizzata l’analisi è basato su di una tariffa media per veicolo pari a 15 euro - 10 euro per le auto, 20 euro invece per i camion - con una distribuzione ipotetica del traffico al 50% tra mezzi leggeri e pesanti. Il valore commerciale del traffico ferroviario è stimato pari al 30% del totale.