Introduzione

Il Centro studi di Confindustria ha presentato il rapporto sulle previsioni economiche per il 2025 e il 2026. L'analisi vede l'attesa per crescita in Italia frenare al +0,6% del Pil nel 2025 e accelerare al +1% nel 2026, ma avverte che potrebbe anche andare peggio: con una escalation della guerra dei dazi si fermerebbe al +0,2% quest'anno ed al +0,6% il prossimo. In evidenza il forte calo degli investimenti attesi, -0.8% nel 2026. Ecco il quadro generale