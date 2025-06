Il calendario lunare di giugno 2025

La Luna Piena di giugno essendo la più bassa in 18,6 anni nell'emisfero nord, sorgerà e tramonterà anche nei punti più a sud-est e sud-ovest del cielo. Nell'emisfero sud, la situazione sarà invertita, quindi la Luna Piena di giugno sarà la Luna Piena più alta in quella parte del mondo, e la Luna Piena più bassa si verificherà il 5 dicembre 2025. Perché sta succedendo? Proprio come il Sole raggiunge il suo punto più alto nel cielo al solstizio d'estate e il più basso al solstizio d'inverno, anche la Luna ha i suoi "alti e bassi" ma il suo movimento è più complesso. L'orbita della Luna è inclinata di 5,1° rispetto all'eclittica, e poiché l'eclittica è già inclinata di 23,4° rispetto all'equatore celeste, la Luna può spingersi fino a +28,7° nord o -28,7° sud nel cielo. È più lontano di quanto il Sole possa mai arrivare.

Significato del nome

"Luna Fragola" è uno dei nomi tradizionali della Luna Piena di giugno usati dagli nativi americani, infatti per loro, giugno era la stagione della raccolta delle fragole. Quindi, il nome non si basa sulle caratteristiche dell'aspetto lunare, ma sulle caratteristiche del mese. Gli astrologi credono che la Luna Fragola sia un simbolo di amore, purezza e prosperità. Ritengono anche che la Luna Piena di giugno rappresenti un desiderio di cambiamento, flessibilità ed esplorazione, poiché si trova nel segno del Sagittario. Tuttavia, la costellazione della Luna Piena può variare di anno in anno — nel 2025, la Luna Piena di giugno sarà in Ofiuco.

Le fasi lunari

04 giugno 2025 – Primo quarto

11 giugno 2025 – Luna piena

19 giugno 2025 – Ultimo quarto

25 giugno 2025 – Luna nuova

Fase crescente: da 01 a 10 giugno e da 26 a 30 giugno.

Fase calante: da 12 a 24 giugno.