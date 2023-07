Alto Adige, forti temporali in val Pusteria: spazzati via ponti. VIDEO

Il maltempo continua ad abbattersi su alcune zone del Nord Italia. Nella serata di oggi, 29 luglio, violenti temporali accompagnati da forti raffiche di vento hanno colpito diverse zone dell'Alto Adige. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco. E proprio in un video pubblicato sul profilo Twitter dell’Unione Provinciale dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari dell'Alto Adige si vede l’impatto del maltempo: in val Pusteria, nella zona di Casies e Valdaora, i torrenti ingrossati per l’acqua caduta dal cielo hanno distrutto e trascinato via anche alcuni ponti in legno. A Valdaora è esondato il rio Furcia, isolando la frazione di Sorafurcia.