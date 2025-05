Napoli, operaio muore dopo caduta durante lavori di ristrutturazione

Un operaio edile è morto in seguito a una caduta mentre era impegnato nella ristrutturazione della facciata di un edificio, all'interno di un cortile privato. L'uomo è morto in ospedale. E' accaduto a Frattamaggiore (Napoli), in via Padre Vergara. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e personale dell'Asl. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.