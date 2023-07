Maltempo, un forte temporale provoca diversi danni a Verona

La situazione



La Polizia Locale ha chiuso viale Piave, la via di acceso dal casello di Verona Sud dall'autostrada Milano-Venezia a causa di presenza di amianto sulla carreggiata di pezzi di un tetto che si è scoperchiato in zona. Deviazioni al traffico sono in atto in varie strade. In alcune strade oltre ai Vigili del Fuoco sono in azione i volontari della associazioni di Protezione Civile provinciali e comunali La situazione è monitorata dalla centrale operativa della Polizia Locale che invita i cittadini ad evitare per le prossime ore a frequentare parchi e aree verdi, prima della verifica sulle condizioni di sicurezza delle piante. Gli interventi sono coordinati dall'assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi in contatto la Protezione Civile.