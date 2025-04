Giornata della Terra 2025, gli eventi in Italia

Il 22 aprile si celebra la 55esima Giornata Mondiale della Terra, l'Earth Day: il più grande evento di sensibilizzazione alla tutela del Pianeta. La Giornata è nata il 22 aprile 1970 negli Stati Uniti da un'idea del senatore e attivista Gaylord Nelson, che volle istituire una giornata di sensibilizzazione sull’ambiente dopo aver assistito ai devastanti effetti di una fuoriuscita di petrolio in California. Oggi la ricorrenza che si celebra ogni 22 aprile rappresenta una preziosa occasione per aumentare la consapevolezza sulle problematiche più urgenti del nostro tempo: dall'inquinamento dell'aria che respiriamo all'esaurimento delle risorse non rinnovabili, fino alla distruzione degli ecosistemi e l'estinzione di animali e piante. La Giornata della Terra è anche un invito a riflettere e a comprendere il nostro impatto sull'ambiente, che è il primo passo per agire in maniera responsabile. Il tema ufficiale dell’Earth Day 2025 è “Il nostro potere, il nostro pianeta” (“our Power, our Planet”). Un invito a riconoscere la responsabilità individuale e collettiva di ognuno di noi sull'impatto ambientale. Molti eventi di sensibilizzazione si sono già tenuti in varie città d'Italia nelle prime due settimane del mese di aprile, altri sono imminenti.

Alcuni eventi in Italia

Roma

Nella Capitale gli incontri per celebrare l'Earth Day sono iniziati il 10 aprile (fino al 13) al Galoppatoio di Villa Borghese, con quattro giornate ricche di iniziative dedicate alla tutela del Pianeta. Il 22, in occasione della Giornata dedicata, al villaggio della terra a Villa Borghese, si terrà una grande maratona multimediale in collaborazione con la Rai su Raiplay che offrirà approfondimenti con la partecipazione di scienziati, giornalisti e divulgatori sui temi dell’Agenda 2030.

Torino

Dopo il successo dello scorso anno, sabato 19 aprile 2025 torna la Giornata della Terra di Torino: un evento gratuito, dalle 11 alle 20:30, che prenderà vita ai Musei Reali e Giardini Reali Torino con concerti, workshop, talk, attività immersive e food sostenibile per 13 ore di attività ed intrattenimento no-stop dedicate allo sviluppo sostenibile, inclusione sociale e salvaguardia ambientale.

Biella

Biella celebra l'Earth Day al Giardino Botanico di Oropa (Biella) dove ci sarà l'Open day all’Oasi WWF riservato agli insegnanti di tutti gli ordini di scuola. Alle 14 appuntamento alla biglietteria del Giardino e partenza per una visita guidata primaverile nell'Oasi. A seguire, un "Caffè nel Bosco", incontro informale in cui lonostro Staff sarà a disposizione per uno scambio di idee e opinioni su come portare in classe gli argomenti legati al riscaldamento globale.

Napoli



A Napolo l’Ordine dei Geologi della Campania organizza il convegno “L’abitazione degli uomini è la Terra”, che si terrà in città giovedì 24 aprile 2025, dalle ore 15:00 alle 19:30, presso la Sala Nugnes in Via Verdi 35. Un'occasione di confronto interdisciplinare sul rapporto tra l’uomo e il territorio.





Bergamo

Dal 22 al 28 aprile, Bergamo e Seriate ospiteranno il Festival “Earth, abbiamo un solo pianeta”, un evento dedicato alla celebrazione della Giornata Mondiale della Terra. Il festival, organizzato dall’Associazione Climarte con la direzione artistica di Proloco Bergamo, si propone di sensibilizzare soprattutto i giovani sulle problematiche ambientali.

In diverse città

LAV’S EARTH DAY: oltre 30 eventi completamente vegani si svolgeranno in oltre 30 città, tra il 17 e il 22 aprile.