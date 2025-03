Earth Hour 2025, cos’è l’ora dedicata alla Terra

Sessanta minuti per riflettere sulla bellezza fragile del Pianeta ma anche per compiere un’azione concreta che abbatta i confini e ricordare che la crisi climatica va affrontata insieme

Passeggiando per la città, intorno alle 20:30, potreste notare qualcosa di strano. Alcuni dei principali monumenti e palazzi d’Italia spegneranno le luci per un’ora, si tratta dell’Earth Hour. “Siamo alla diciannovesima edizione. In questa iniziativa, fissata per quest’anno al 22 marzo, il mondo si unisce in una ola globale che attraversa tutti i fusi orari per spegnere le luci per un’ora, dalle 20:30 alle 21:30” racconta Eva Alessi, responsabile sostenibilità del Wwf, l’Ong di protezione ambientale che nel 2007 ha ideato il progetto.

“È un momento per accendere la consapevolezza e ricordarci della nostra dipendenza dalle risorse naturali” continua Alessi. Nella challenge sono coinvolte aziende, motore fondamentale del cambiamento, istituzioni ma anche cittadini e cittadine invitati a regalare un’ora del proprio tempo al Pianeta. “Possiamo fare qualunque azione che determini un risultato positivo. Anche un’ora può essere determinante per alleggerire il nostro peso sulla natura. Possiamo preparare un pasto vegetariano, che ha sicuramente un impatto ambientale più basso di uno onnivoro. Possiamo dedicare un’ora a pulire la casa usando meno sostanze chimiche, che peggiorano la qualità dell’aria e hanno un impatto su tutti gli esseri viventi. Possiamo riciclare l’acqua, magari usando quella con cui abbiamo lavato le verdure per innaffiare. Sono piccole cose ma se le sommiamo possono avere impatti positivi e diventare un punto di partenza per imparare ad agire in modo più sostenibile durante tutto l’anno”.