Bulldogday, in Brianza "invasione" di oltre 250 bulldog inglesi

Ha riscosso un gran successo la ventottesima edizione del Bulldogday, l’annuale raduno cinofilo benefico organizzato per sostenere le iniziative dell’associazione English Bulldog Rescue Italia (EBRI), tenuto la scorsa domenica, 4 maggio, al Parco 2 Giugno alla Porada a Seregno. L’evento ha riunito oltre 250 bulldog inglesi provenienti dall’Italia e da oltre i confini nazionali: gli amici a 4 zampe hanno raggiunto l’evento con oltre 500 amanti della razza, provenienti da tutta la Penisola per partecipare al raduno benefico nazionale.

Le parole degli organizzatori

“Non possiamo che essere soddisfatti e orgogliosi dell’ottima riuscita di questo bellissimo raduno amatoriale, nonostante il tempo incerto hanno partecipato un numero immenso di appassionati e bulldog: è stato emozionante tornare nello stesso luogo dove tutto cominciò nel 2014 con il primo BulldogDay grazie a Ugo, il mio meraviglioso primo bullo che ha terminato il suo viaggio a oltre 11 anni lo scorso luglio lasciando un ricordo e un segno indelebile in tutti noi – spiega Matteo Gavioli, fondatore del CABI - Club Amatori del Bulldog Inglese – Ma la gratificazione più grande è proprio la possibilità di conoscere tantissime persone che hanno percorso centinaia di chilometri per vivere una giornata insieme. Tutti accomunati da un’unica passione: quella per il bulldog inglese, un cane magnifico che vi invitiamo a conoscere ai prossimi #BulldogDay che organizzeremo in giro per l’Italia. Voglio ringraziare con il cuore tutti i partecipanti e i partner che hanno reso possibile questa giornata indimenticabile.”