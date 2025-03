Puppy Day, la Giornata dei cuccioli: i 10 cani più famosi su Instagram

Negli ultimi anni i cani di ogni razza hanno conquistato Instagram. Dove alcuni sono diventati "pet influencer", con collaborazioni con brand e milioni di follower ascolta articolo

Una giornata dedicata ai cuccioli. Il Puppy Day, ricorrenza nata nel 2006 negli Stati Uniti, è stato voluta dall'avvocata degli animali Colleen Paige per incrementare la consapevolezza sulle pratiche di adozione e sugli allevamenti di cuccioli e dare vita ad azioni per salvare i cani senza una famiglia. Una giornata per sensibilizzare l'opinione pubblica. Negli ultimi anni, i cani di ogni razza hanno conquistato anche i social, soprattutto Instagram, dove alcuni sono diventati "pet influencer". Abbiamo scelto i dieci più famosi. Doug the Pug Doug the Pug è un carlino che ha già prestato il volto a diversi brand di fama mondiale. Il suo profilo Instagram @itsdougthepug è seguito da quasi 4 milioni di follower. Ogni suo post ha un potenziale guadagno di 17.500 dollari. Ha vinto anche il People’s Choice Award Tik Tok.

Un post condiviso da Doug the Pug (@itsdougthepug)

Jiff Pom Jiff è un cucciolo di Pomerania ed è tra i primissimi pet influencer più famosi al mondo, con 9 milioni di follower al seguito. Oltre a comparire in un videoclip di Katy Perry, vanta molte partnership con brand come TikTok, Target e Banana Republic. Per ogni post sui social i suoi padroni guadagnerebbero circa 45 mila dollari.

Un post condiviso da j i f f p o m (@jiffpom)

Tecuaniventura Tecuaniventura è un bulldog inglese seguito su Instagram da due milioni di persone. Questo "dog blogger" vive in Russia, guadagna circa 9mila dollari per post ed è testimonial di diversi brand.

Un post condiviso da Bulldog Blogger (@tecuaniventura)

Marnie The Dog Marnie The Dog era una popolarissima femmina di cane da salvataggio Shih Tzu. Il cane si è spento nel 2020, ma il suo profilo Instagram, dove ha 1,4 milioni di follower, continua a essere popolato di sue foto, ed è ancora seguitissimo. Ha anche una pagina Wikipedia, con tanto di biografia e carriera.

Un post condiviso da Marnie The Dog (@marniethedog)

Marutaro Marutaro è uno Shiba Inu ed è il cane di questa razza più seguito sui social. Da quando il suo padrone ha deciso di postare quotidianamente video e foto che lo ritraggono, è diventato una pet star. Oggi sono in 2,5 milioni a seguirlo sui social.

Un post condiviso da Shinjiro Ono (@marutaro)

Loki the Wolfdog Loki the Wolfdog è il nome del blog di Kelly Lund, un ragazzo che ha lasciato tutto per visitare le terre estreme degli Stati Uniti con il suo cane. “Loki è un incrocio tra un husky, un lupo artico e un alaskan malamute“, spiega sul suo blog. Su Instagram ha 1,8 milioni di follower.

Un post condiviso da Loki the Wolfdog (@loki)

Menswear Dog Quasi quattrocentomila follower su Instagram e un sito tutto suo, Menswear Dog è considerato il cane più fashion e glamour del mondo.

Un post condiviso da Menswear Dog (@mensweardog)

Kler Poi c'è la piccola dachshund Kler, "un'avventurosa" femmina, come si descrive sul suo profilo Instagram, dove conta 1,5 milioni di follower.

Un post condiviso da Kler (@ppteamkler)

Neville Jacobs Neville Jacobs è il bull terrier dello stilista Marc Jacobs. È stato definito il “cane più diligente del fashion”. Tra i suoi “partner di lavoro” ci sono stati Sofia Coppola e Kendall Jenner.

Un post condiviso da Neville Jacobs (@nevillejacobs)

Chico Un'altra star dei social è Chico, noto per i video ironici in cui il suo padrone, Francesco Taverna, lo fa "parlare". Amato in tutta Italia, ha quasi un milione di follower su Instagram. Ha tre anni ed è di razza di razza maltipoo (un incrocio non riconosciuto tra un maltese e un barboncino).