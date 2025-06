Arrivano in Italia 95 nuovi "alberi monumentali": uno è alto 53 metri

Sono in totale 95 i nuovi Alberi Monumentali d'Italia, entrati con l'ottavo aggiornamento nell'Elenco detenuto dal ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf). Uno di questi arriva fino ai 53 metri di altezza. Il patrimonio arboreo monumentale nazionale arriva a un totale di 4.749 patriarchi verdi. Lo rende noto il dicastero di via XX Settembre. Gli alberi, o sistemi omogenei di alberi, tutelati e valorizzati si contraddistinguono per l'elevato valore biologico ed ecologico, per età, dimensioni, morfologia, rarità della specie, o per essere habitat per alcune specie animali, ma anche per l'importanza storica, culturale e religiosa che rivestono nei contesti territoriali, o per la capacità di caratterizzare il paesaggio sia in termini estetici che identitari.