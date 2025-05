Takahashia japonica, cos'è il parassita che allarma il Nord Italia

Torna ad invadere i boschi dell’Italia Settentrionale la Takahashia japonica, il parassita killer per piante e alberi. L'insetto, di origine asiatica, è altamente polifago e si riscontra per lo più su alberi ornamentali. Non è ancora stato individuato un trattamento adeguato che possa debellarne l’invasione

Con il ritorno della primavera, iniziano nuovamente a comparire sugli alberi o sulle piante di molte zone del Nord Italia, in particolare della Lombardia, dei piccoli filamenti bianchi che sono depositati sui rami. Si tratta della Takahashia japonica, ovvero la Cocciniglia dai filamenti cotonosi, un parassita che diffonde velocemente i propri ovisacchi contenenti degli insetti, che, una volta liberati vanno ad attaccare le foglie delle piante ospiti o altre essenze. Di provenienza asiatica, la Cocciniglia è stata avvistata per la prima volta su alberi di gelso in Giappone, ma si trova anche in Cina, Corea del Sud e in India. La sua presenza in Europa, spiega il servizio Fitosanitario di Regione Lombardia, è stata segnalata per la prima volta in un parco comunale nel 2017 a Cerro Maggiore (Milano) sopra i rami di un Liquidambar styraciflua. Oggi, questo parassita si è diffuso anche in altri comuni milanesi come Varese, Monza Brianza e Como.

Come riconoscerle Ricoloscere la Takahashia japonica non è difficile, grazie alla presenza dei suoi caratteristici ovisacchi bianchi, cotonosi e a forma di anello che possono raggiungere fino a 7 centimetri di lunghezza. Al loro interno questi parassiti contengono migliaia di uova di colore aranciato e sidepositano sui rami di piante e alberi. Da quanto osservano gli esperti dalle prime ricerche condotte in Lombardia, l'animaletto si genera una sola volta l'anno: tendenzialmente in primavera le specie adulte femminili producono gli ovisacchi che si schiudono verso fine maggio/ inizio giugno. Le neadi uscite dalle uova si insediano sulle pagine inferiori delle foglie, alimentandosi della loro linfa.

La facile propagazione La diffusione naturale di tali parassiti è resa possibile dal vento, specialmente nei casi di alberature monospecifiche utilizzate ai margini delle strade o nei parcheggi. Possono propagarsi anche in maniera passiva, su brevi e lunghe distanze, attraverso mezzi di trasporto o materiale vegetale infestato (come piante o residui di potature).