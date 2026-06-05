Giornata mondiale dell'ambiente 2026: eventi e iniziative in Italia

Istituita nel 1972, quest'anno le celebrazioni ufficiali si tengono a Baku in Azerbaigian. Il tema è "Inspired by Nature. For Climate. For Our Future". Alcuni appuntamenti in Italia
Si celebra oggi 5 giugno la Giornata Mondiale dell’Ambiente. Istituita nel 1972, rappresenta il principale veicolo delle Nazioni Unite per incoraggiare la consapevolezza e l’azione a livello mondiale a favore dell’ambiente. Quest'anno le celebrazioni ufficiali si tengono a Baku in Azerbaigian. Il tema è "Inspired by Nature. For Climate. For Our Future" (Ispirati dalla Natura. Per il Clima. Per il nostro Futuro). Il focus della campagna è incentrato sul cambiamento climatico e sulle soluzioni basate sulla natura (Nature-based Solutions). L'obiettivo è sensibilizzare sulla necessità di accelerare le azioni concrete per affrontare la crisi ambientale, collegando la protezione degli ecosistemi alla resilienza climatica. La maggior parte degli eventi a tema ambiente in Italia si sono svolti il 22 aprile in occasione dell'Earth Day, ma anche il 5 giugno sono previsti alcuni eventi per celebrare questa giornata.
Green&Blue Festival
- "Salvare il pianeta è un impegno collettivo". Il Green&Blue Festival 2026 si terrà a Milano dal 4 al 6 giugno 2026, ospitato presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. L'evento, focalizzato su sostenibilità e clima, prevede tre giorni di incontri, spettacoli e dibattiti con esperti internazionali.
Milano Green Week
- Sempre a Milano, sta per arrivare la Milano Green Week (Milano, 10-14 giugno): si tratta di una serie di iniziative diffuse su tutto il territorio promossa dal Comune di Milano per celebrare la sostenibilità ambientale. Saranno tantissimi gli eventi gratuiti che animeranno la città grazie alla sinergia tra Comune di Milano e Municipi, associazioni, comitati, gruppi di cittadini, ma anche scuole e Università: convegni, laboratori, giochi, workshop, passeggiate guidate a piedi o in bicicletta alla scoperta di parchi e giardini in città.
La notte bianca dell'Ambiente
- Una notte dedicata all’ambiente, tra il centro di Bergamo, Città Alta e gli orti sociali, con musica, cultura, spettacoli e spazi di riflessione sul tema della sostenibilità. L’appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 18 a mezzanotte con la "Notte bianca dell’Ambiente", una maratona green organizzata dall’associazione Climarte in collaborazione con l’assessorato alla Transizione Ecologica, Ambiente e Verde del Comune di Bergamo.
Il festival Cinemambiente
- Tra gli appuntamenti più attesi anche il festival CinemAmbiente a Torino, che propone proiezioni, dibattiti e incontri dedicati ai temi della transizione ecologica, della biodiversità e della lotta ai cambiamenti climatici. L'evento rappresenta uno dei principali momenti di riflessione pubblica sui temi ambientali nel panorama italiano.
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