Giornata mondiale dell'ambiente 2026: eventi e iniziative in Italia

Si celebra oggi 5 giugno la Giornata Mondiale dell’Ambiente. Istituita nel 1972, rappresenta il principale veicolo delle Nazioni Unite per incoraggiare la consapevolezza e l’azione a livello mondiale a favore dell’ambiente. Quest'anno le celebrazioni ufficiali si tengono a Baku in Azerbaigian. Il tema è "Inspired by Nature. For Climate. For Our Future" (Ispirati dalla Natura. Per il Clima. Per il nostro Futuro). Il focus della campagna è incentrato sul cambiamento climatico e sulle soluzioni basate sulla natura (Nature-based Solutions). L'obiettivo è sensibilizzare sulla necessità di accelerare le azioni concrete per affrontare la crisi ambientale, collegando la protezione degli ecosistemi alla resilienza climatica. La maggior parte degli eventi a tema ambiente in Italia si sono svolti il 22 aprile in occasione dell'Earth Day, ma anche il 5 giugno sono previsti alcuni eventi per celebrare questa giornata.