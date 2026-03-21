Giornata Mondiale delle foreste, le più suggestive al mondo. FOTO

Ogni anno il 21 marzo si celebra l'importanza di questi habitat naturali, indispensabili per il nostro pianeta. Dalla foresta amazzonica a quella giapponese, le più belle
- La Giornata mondiale delle Foreste, che ricorre il 21 marzo, è l'occasione per ricordare l'importanza di questi habitat naturali, tra i più danneggiati dagli esseri umani. La ricorrenza è stata istituita per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di questi splendidi ecosistemi per la sopravvivenza del nostro Pianeta.
- La foresta amazzonica è la foresta pluviale più conosciuta al mondo: si trova in Sud America ed è la più grande foresta tropicale del globo, con una superficie di oltre 6,7 milioni di chilometri quadrati. La sua estensione equivale al doppio della superficie dell'India, il Paese più grande dell’Asia meridionale. Tocca diversi Stati sudamericani: Brasile, Bolivia, Colombia, Guyana Francese, Suriname, Perù, Ecuador e Venezuela.
- Questa incredibile foresta, la Foresta di bambù di Arashiyama e Sagano, si trova in Giappone ed è uno dei luoghi naturali più famosi del Paese, nel quartiere di Arashiyama, alla periferia occidentale di Kyoto. Considerata una delle passeggiate più suggestive nel paese, consente ai visitatori di muoversi tra migliaia di altissime canne di bambù che formano un vero e proprio incantevole tunnel verde.
- In Kazakistan esiste un'incredibile foresta "subacquea". Nel Lago di Kaindy, uno dei luoghi naturali più sorprendenti del Paese (all’interno del Parco Nazionale dei Laghi di Kolsai, a circa 130 chilometri dalla città di Almaty), una foresta spunta dall'acqua azzurrissima. Il lago si è creato nel 1911 dopo il devastante Terremoto di Kebin del 1911.
- La Hana Forest si trova nella parte orientale dell’isola di Maui, nello stato delle Hawaii. Si tratta di una delle foreste pluviali tropicali più spettacolari dell’arcipelago hawaiano, famosa per vegetazione lussureggiante, paesaggi selvaggi e cascate.
- Dopo l'Amazzonia, la Foresta del Bacino del Congo è la seconda foresta pluviale tropicale più grande del mondo. Popolazioni indigene a parte, la presenza umana è estremamente ridotta.
- Un'altra foresta imperdibile è la Hoh Rain Forest nell'Olympic National Park, Stati Uniti: si tratta di una delle foreste pluviali temperate più verdi del mondo.
- Si trova in Australia invece la Daintree Rainforest, una delle foreste più antiche del pianeta. Ha alle spalle circa 180 milioni di anni.