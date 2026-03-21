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Giornata Mondiale delle foreste, le più suggestive al mondo. FOTO

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Ogni anno il 21 marzo si celebra l'importanza di questi habitat naturali, indispensabili per il nostro pianeta. Dalla foresta amazzonica a quella giapponese, le più belle

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Gli scatti che hanno trionfato nel World Nature Photography Awards

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Incredibili scatti provenienti da tutto il globo hanno ammaliato la giuria del celebre concorso...

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