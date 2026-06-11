"Spero che si possa apprezzare un grande calcio, perché quando il calcio è bello e onesto è parte di quella bellezza che salverà il mondo, come diceva Dostoevskij". A dirlo è Andrea Bocelli in un'intervista a Cnn, a poche ore dalla sua performance nella cerimonia di apertura dei Mondiali a Città del Messico. Quando la Fifa "mi ha chiamato sono stato molo contento, perché mi piace molto il calcio. Quando ho sentito il brano" inno dei Mondiali "per la prima volta mi è piaciuto molto, anche se è molto diverso dalle canzoni che sono abituato a cantare", ha raccontato. L'inno dei Mondiali si chiama Dna ed è cantato da Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion e Ejae. Alla cerimonia di apertura Bocelli la eseguirà cone Ejae. "Il titolo del brano Dna dice tutto: il calcio fa parte della mia vita da sempre e occuperà per sempre un posto speciale nel mio cuore", ha spiegato Bocelli in un comunicato della Fifa. "Essere inviato a cantare l'inno dei Mondiali e a partecipare alla cerimonia di apertura è un onore. Alla Fifa, agli organizzatori e a tutti i tifosi: è per voi che cantiamo".