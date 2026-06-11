A Città del Messico grande protagonista sarà Shakira che canterà una delle colonne sonore della manifestazione. Attesi per lo show anche artisti del calibro di J Balvin, Belinda, Alejandro Fernández, Lila Downs, Danny Ocean, Maná, Los Ángeles Azules e Tyla. Presente anche Andrea Bocelli. Sarà il primo di tre show inaugurali

Il grande giorno è arrivato. Oggi, 11 giugno, partono ufficialmente i Mondiali di calcio 2026 in Usa, Canada e Messico. Per la prima volta il torneo si giocherà, dunque, in tre Paesi e per la prima volta in assoluto sono in programma tre cerimonie inaugurali, una in ogni nazione ospitante. Ad aprire le danze sarà lo show del leggendario stadio Azteca di Città del Messico, che darà il via alla rassegna prima della partita inaugurale tra i padroni di casa del Messico ed il Sudafrica.

Le star presenti

Il cast annunciato per le cerimonie inaugurali dei Mondiali prevede nomi particolarmente importanti. A Città del Messico grande protagonista sarà Shakira che canterà una delle colonne sonore della manifestazione, "Dai Dai". Attesi per lo show anche artisti del calibro di J Balvin, Belinda, Alejandro Fernández, Lila Downs, Danny Ocean, Maná, Los Ángeles Azules e Tyla. Domani, venerdì 12 giugno, in Canada ci saranno invece star come Alanis Morissette, Michael Bublé, Nora Fatehi e Vegedream, mentre a Los Angeles spazio a Katy Perry, affiancata da Future e Anitta.

Andrea Bocelli e l'inno dei Mondiali

"Spero che si possa apprezzare un grande calcio, perché quando il calcio è bello e onesto è parte di quella bellezza che salverà il mondo, come diceva Dostoevsky". Lo ha dichiarato Andrea Bocelli in un'intervista alla Cnn, a poche ore dalla sua performance nella cerimonia di apertura dei Mondiali di calcio a Città del Messico. Ci sarà anche l'artista italiano nel cast. Quando la Fifa "mi ha chiamato sono stato molo contento, perché mi piace molto il calcio. Quando ho sentito l'inno dei Mondiali per la prima volta mi è piaciuto molto, anche se è molto diverso dalle canzoni che sono abituato a cantare", ha raccontato.La canzone si chiama "Dna" ed è cantato dallo stesso Bocelli, con David Guetta, Megan Thee Stallion e Ejae. Alla cerimonia di apertura Bocelli la eseguirà con Ejae. "Il titolo del brano dice tutto: il calcio fa parte della mia vita da sempre e occuperà per sempre un posto speciale nel mio cuore", ha spiegato ancora Bocelli.

Dove seguire la cerimonia d'apertura in Messico

Oggi, come detto, andrà in scena la prima cerimonia inaugurale dei Mondiali di calcio 2026 che inizierà prima di Messico-Sudafrica, la partita inaugurale del torneo. L'evento sarà visibile in tv intorno alle 20 ora italiana e si potrà seguire su Dazn, canale che trasmetterà tutte le partite del torneo ed in chiaro anche sulla Rai, anche perchè la partita inaugurale è una delle 35 gare in co-esclusiva. Lo show sarà visibile anche in streaming su Dazn e Rai Play.