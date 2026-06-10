Mondiali 2026, le probabili formazioni delle squadre qualificate

Introduzione
Il Mondiale di calcio 2026 è pronto per partire. Si tratta della prima edizione di una Coppa del Mondo a 48 squadre. Le gare si disputeranno in 16 città diverse tra Stati Uniti, Canada e Messico dall'11 giugno al 19 luglio. Sono 48 le nazionali coinvolte ma non c'è l'Italia, eliminata negli spareggi ai calci di rigore dalla Bosnia. È la terza edizione consecutiva alla quale non partecipano gli Azzurri. Ma ecco, invece, quali saranno i protagonisti sul campo.
Quello che devi sapere
L'Algeria di Mahrez
Inserita nel gruppo J con Argentina, Austria e Giordania, la nazionale algerina si gioca le sue opportunità guidata dal capitano Mahrez, a lungo stella del Manchester City e oggi attaccante dell'Al-Ahli. Almeno sulla carta, l'Algeria potrebbe scendere in campo così:
- (4-3-3): Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Aouar, Bentaleb, Zerrouki; Mahrez, Amoura, Gouiri.
L'allenatore è Vladimir Petkovic, in passato anche tecnico della Lazio in Italia.
L'Arabia Saudita guidata da Donis
La nazionale dell'Arabia Saudita è inserita nel girone H con Spagna, Uruguay e Capo Verde. Qualificarsi sarà difficile, ma il tecnico Donis tenterà ogni carta per centrare l'obiettivo. Lo farà con questa probabile formazione:
- (4-3-3): Al Owais; Boushal, Al Tambakti, Ali Lajami, Kadesh; Abdulhamid, Kanno, Al Juwayr; Al Dawsari, Al Buraikan, Al Shehri.
L'Argentina di Leo Messi
Tutte le attenzioni sono, ancora una volta, su capitan Messi. Sarà lui a guidare l'undici di Scaloni nel tentativo di bissare la vittoria del 2022. Inserita nel girone J con Algeria, Austria e Giordania, i sudamericani potrebbero scendere in campo così:
- (4-3-3): Emiliano Martinez; Molina, Romero, Senesi, Tagliafico; Mac Allister, Enzo Fernandez, Paredes; Messi, Alvarez, T. Almada.
L'Australia di Circati
C'è un po' di Italia nell'Australia di Popovic. In difesa c'è anche il calciatore del Parma, Alessandro Circati. La nazionale australiana è inserita gruppo D con Stati Uniti, Paraguay e Turchia. Potrebbe tentare di qualificarsi al turno successivo con questa formazione base:
- (5-4-1): Ryan; Italiano, Circati, Souttar, Burgess, Bos; Leckie, O'Neill, Irvine, Metcalfe; Touré.
L'Austria di Arnautovic
L'Austria guidata da mister Rangnick è inserita nel girone J con Argentina, Algeria e Giordania. A guidare in campo la squadra sarà Marko Arnautovic, in passato protagonista anche nella nostra serie A. L'11 probabile potrebbe essere questo:
- (4-2-3-1): A. Schlager; Laimer, Danso, Alaba, Mwene; X. Schlager, Chuckwuemeka; Schmid, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic.
Il Belgio di Rudi Garcia
Ci sono diverse stelle che militano anche nel campionato italiano nell'11 di Rudy Garcia. Il Belgio è inserito nel gruppo G con Egitto, Iran e Nuova Zelanda. Tenterà di proseguira nella rassegna iridata con questo probabile 11:
- (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Debast, Theate, De Cuyper; Tielemans, Onana; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere.
La Bosnia di Dzeko
La Bosnia che ha eliminato i nostri Azzurri nell'ultimo atto prima dei Mondiali è inserita nel gruppo B con Canada, Qatar e Svizzera. Il tecnico Barbarez potrebbe optare per un modulo tradizionale, con Edin Dzeko a fare da guida in campo:
- (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajaktarevic, Sunjic, Tahirovic, Memic; Dzeko, Demirovic.
Il Brasile di Vinicius
In panchina Carlo Ancelotti, in campo le sgroppate di Vinicius. Così il Brasile tenterà di conquistare un'altra Coppa del Mondo. I verdeoro sono inseriti nel gruppo C insieme a Marocco, Scozia e Haiti. In campo si potrebbero vedere:
- (4-2-3-1): Alisson; Ibañez, Marquinhos, Gabriel, Santos; Casemiro, Guimaraes; Raphinha, Paquetá, Vinicius; Matheus Cunha.
Il Canada di David
C'è l'attaccante della Juventus Jonathan David a guidare i padroni di casa. L'11 di mister Marsch è inserito nel gruppo B con Bosnia, Qatar e Svizzera. Potrebbe scendere in campo così:
- (4-4-2): Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Davies; Buchanan, Kone; Eustaquio, Millar; David, Larin.
Capo Verde nel girone H
C'è grande curiosità nella matricola Capo Verde, inserita nel gruppo H con Spagna, Uruguay e Arabia Saudita. La squadra di Bubista potrebbe puntare sulla trazione anteriore per giocarsi le proprie possibilità schierando:
- (4-3-3): Vozinha; Moreira, Costa, Diney, Paulo; Monteiro, Pina, Duarte; Mendes, Da Costa, Semedo.
La Colombia di Luis Diaz
C'è la stella del Bayern Monaco Luis Diaz a guidare in campo l'11 di mister Nestor Lorenzo. La nazionale sudamericana è inserita nel gruppo K con Portogallo, Repubblica Democratica del Congo e Uzbekistan. In campo si potrebbe vedere così:
- (4-2-3-1): Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Lerma, Richard Ríos; Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Suarez.
La Repubblica Democratica del Congo di Bakambu
Un'altra nazionale inserita nel gruppo K è la Repubblica Democratica del Congo che se la vedrà nel girone con Portogallo, Colombia e Uzbekistan. La punta di mister Desabre è Bakumbu, la squadra potrebbe andare in campo così:
- (4-1-4-1): Mpasi-Nzau; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku; Moutoussamy; Elia, Sadiki, Pickel, Mbuku; Bakambu.
La Corea del Sud di Son
L'ex stella del Tottenham Son Heung-min è la stella della Corea del Sud, inserita nel girone A con Messico, Repubblica Ceca e Sudafrica. Il tecnico Hong Myung-Bo potrebbe decidere di schierare il suo 11 così:
- (4-2-3-1): Kim Seung-Gyu; Seol Young-Woo, Lee Han-Beom, Kim Min-Jae, Lee Tae-Seok; Hwang In-Beom, Paik Seung-Ho; Castrop, Hee-Chan, Kang-In; Son Heung-Min.
La Costa d'Avorio di Kessie
Grande curiosità c'è poi sulla Costa d'Avorio, guidata in mezzo al campo da una vecchia conoscenza del calcio italiano, Franck Kessie. La nazionale africana è inserita nel girone E con Germania, Ecuador e Curaçao. Mister Faè potrebbe giocare così:
- (4-3-3): Fofana; Doué, Kossounou, Ndicka, Konan; Sangaré, Kessié, Seko Fofana; Diallo, Wahi, Diomandé.
La Croazia di Modric
Mister Dalic si affiderà al suo totem, il milanista Luka Modric. Sarà lui il faro della Croazia, inserita nel girone L con Inghilterra, Ghana e Panama. L'11 croato potrebbe andare all'assalto di un posto d'onore nel mondiale con questo 11:
- (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Caleta-Car, Sutalo, Gvardiol; Modric, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic; Budimir.
Curaçao nel gruppo E
Il tecnico Advocaat, esperto allenatore a livello globale, potrebbe mettere al servizio di Curaçao tutto il suo sapere per provare il miracolo di una qualificazione insperata. Il team è inserito nel girone E con Germania, Costa d'Avorio e Ecuador. Potrebbe giocare così:
- (4-3-3): Room; Sambo, Gaari, Obispo, Floranus; J. Bacuna, Comenencia, L. Bacuna; Margaritha, Locadia, Chong.
L'Ecuador di Estupinian
C'è altro Milan ai mondiali, con il terzino Estupinian. Lui guiderà l'Ecuador nel tentativo di far bene nel girone E con Germania, Costa d'Avorio e Curaçao. I sudamericani potrebbero giocare così:
- (4-4-1-1): Valle; Ordonez, Pacho, Hincapié, Estupinan; Franco, Caicedo, Pedro Vite, Angulo; Plata; Valencia.
L'Egitto di Salah
Non v'è dubbio: è Momo Salah la stella in campo dell'Egitto di mister Hassan. Il team è inserito nel gruppo G con Belgio, Iran e Nuova Zelanda. Potrebbe andare all'assalto dei sedicesimi così:
- (3-4-1-2): El Shenawy; Ibrahim, Abdelmaguid, Rabia; Hany, Attia, Fathy, Fatouh; Ashour; Salah, Marmoush.
La Francia di Mbappè
Una delle assolute favorite alla vittoria finale è la Francia di Deschamps, guidata dalla stella Mbappè. Il team è inserito nel gruppo I con Norvegia, Senegal e Iran. La quantità di campioni presenti nei transalpini permetterà diverse soluzioni, tra cui anche questa:
- (4-2-3-1): Maignan; Gusto, Konate, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Zaire-Emery; Olise, Cherki, Mbappe; Dembele.
La Germania di Havertz
Nagelsmann vuole puntare in alto e si affiderà all'estro di Havertz per proseguire il più possibile la rassegna mondiale. La Germiana è inserita nel girone E con Ecuador, Costa d'Avorio e Curaçao. Potrebbe scendere in campo così:
- (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Raum; Nmecha, Pavlovic; Sane, Musiala, Wirtz; Havertz.
Il Ghana di Quieroz
Mister Quieroz guiderà il Ghana che è stato inserito nel gruppo L con Inghilterra, Croazia e Panama. La selezione africana potrebbe scendere in campo così:
- (4-2-3-1): Asare; Seidu, Opoku, Adjetey, Mensah; Owusu, Partey; I. Williams, Adu, Semenyo; J. Ayew.
Il Giappone di Kubo
Takefusa Kubo, funambolo della trequarti, sarà una delle stelle del Giappone ai Mondiali 2026. Il team è inserito nel gruppo F con Olanda, Svezia e Tunisia. Mister Moriyasu potrebbe optare per questo 11:
- (3-4-2-1): Suzuki; Taniguchi, Watanabe, H.Ito; Doan, Kamada, Endo, J.Ito; Nakamura, Kubo; Ueda.
La Giordania di Sellami
Mister Sellami guiderà la selezione della Giordania nell'ardua impresa di stupire. La nazionale è inserita nel gruppo J con Argentina, Austria e Algeria. Potrebbe osare con un modulo offensivo, almeno in partenza:
- (3-4-3): Abulaila; Al Arab, Al Rosan, Nasib; Haddad, Al Rashdan, Sadeh, Abu Hashish; Al Taamari, Olwan, Al Mardi.
Haiti con Providence
Altra nazionale tutta da scoprire è Haiti, inserita nel gruppo C con Brasile, Marocco e Scozia. Sarà molto complicato per Providence e compagni riuscire nell'impresa di avanzare, ma mister Mignè ci proverà così:
- (4-2-3-1): Placide; Arcus, Adé, Duverne, Delcroix; Jacques, Pierre; Casimir, Bellegarde, Providence; Nazon.
L'Inghilterra di Kane
Tuchel si aspetta molto dall'Inghilterra, inserita nel girone L con Croazia, Ghana e Panama. La punta di diamante è Harry Kane, leader tecnico e non solo. L'11 titolare potrebbe essere questo:
- (4-2-3-1): Pickford, James, Guehi, Stones, O'Reilly; Anderson, Rice; Gordon, Bellingham, Saka; Kane.
L'Iran di Taremi
L'ex interista Taremi guiderà in campo l'Iran, inserito nel girone G con Belgio, Egitto e Nuova Zelanda. L'11 di mister Ghalenoei tenterà la difficilissima impresa di passare il turno così:
- (4-4-1-1): Beiranvand; Hardani, Khalilzadeh, Ali Nemate, Mohammadi; Jahanbakhsh, Ezatolahi, Ghoddos, Torabi; Eckert; Taremi.
L'Iraq contro le big
Sarà davvero complicata l'avventura dell'Iraq di mister Arnold inserito nel temibile girone I con Francia, Senegal e Norvegia. A provare a stupire potrebbe essere questo 11:
- (4-4-2): Hassan; Ali, Tahseen, Younis, Doski; Amyn, Al-Ammari, Iqbal, Bayesh; Hussein, Al-Hamadi.
Il Marocco di Brahim Diaz
Grande attesa per il Marocco guidato in campo dall'estero del madridista Brahim Diaz, inserito nel gruppo C con Brasile, Scozia e Haiti. Mister Ouhabi proverà a scrivere la storia con questo 11:
- (4-1-4-1): Bounou; Hakimi, Aguerd, Riad, Mazraoui; El Aynaoui; Diaz, El Khanouss, Ounahi, Saibari; El Kaabi.
Il Messico padrone di casa
Arrivato di diritto ai Mondiali in quanto squadra ospitante, il Messico di Aguirre è inserito nel girone A con Repubblica Ceca, Corea del Sud e Sudafrica. Cercherà di ben figurare con questo probabile 11:
- (4-3-3): Rangel; Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo; Fidalgo, Lira, Alvarez; Alvarado, Jimenez, Vega.
La Norvegia di Haaland
I gol li garantisce la stella del Manchester City, Haaland. Il resto una nazionale quadrata e temibile, come quella della Norvegia, inserita nel gruppo I con Francia, Senegal e Iraq. Solbakken potrebbe optare per questa formazione:
- (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, David Wolfe; Thorstvedt, Berge, Odegaard; Sorloth, Haaland, Nusa.
La Nuova Zelanda di Bazeley
Inserita nel girone G con Belgio, Egitto e Iran, la Nuova Zelanda sarà inserita in un girone piuttosto ostico. Ma mister Bazeley proverà a dire la sua scegliendo questo possibile 11:
- (4-3-3): Crocombe; Payne, Bindon, Surman, Cacace; Stamenic, Rufer, Bell; Just, Wood, McCowatt.
L'Olanda di Malen
Arrivato lo scorso gennaio alla Roma, Malen ha dimostrato di essere un calciatore incredibile. Sarà lui l'asso nella manica dell'Olanda, inserita nel girone F con Giappone, Svezia e Tunisia. Koeman potrebbe optare per questo 11:
- (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Ake, Van de Ven; Gravenberch, Reijnders, De Jong; Lang, Malen, Gakpo.
Panama nel gruppo L
Inserita nel gruppo L con Inghilterra, Ghana e Croazia, Panama dovrà vedersela con avversari decisamente poco alla portata. Mister Christiansen potrebbe scegliere questa formazione:
- (3-4-2-1): Mosquera; Andrade, Escobar, Cordoba; Murillo, Godoy, Carrasquilla, Barcenas; Diaz, Rodriguez; Fajardo.
Il Paraguay di Sanabria
Il Paraguay di mister Alfaro è inserito nel girone D con Stati Uniti, Australia e Turchia. Sanabria, già visto nel campionato di serie A, guiderà i sudamericani che potrebbero schierarsi in campo così:
- (4-4-2): Fernandez; Caceres, Gomez, Alderete, Alonso; Sosa, Gomez, Bobadilla, Almiron; Enciso, Sanabria.
Il Portogallo di CR7
Roberto Martinez vuole dare una gioia mondiale a tutto il Portogallo e al suo leader assoluto, Cristiano Ronaldo, al suo ultimo torneo iridato. I lusitano sono inseriti nel gruppo K con Colombia, Repubblica Democratica del Congo e Uzbekistan. Potrebbero giocare così:
- (4-3-3): Costa; Cancelo, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Neves, Vitinha, Bruno Fernades; Pedro Neto, Ronaldo, Bernardo Silva.
Il Qatar di Lopetegui
Proverà a dire la sua il Qatar guidato in panchina da mister Lopetegui. Il team è inserito nel girone B con Svizzera, Canada e Bosnia. Potrebbe tentare di avanzare, pur se difficilmente, con questo 11:
- (4-3-3): Barsham; Al Oui, Pedro Miguel, Khoukhi, Ahmed; Gaber, Fathy, Laye; Edmilson, Ali, Afif.
La Repubblica Ceca di Schick
L'ex romanista Schick è la punta cui si affiderà mister Koubek per far vincere la Repubblica Ceca, inserita nel girone A con Messico, Corea del Sud e Sudafrica. Un probabile 11 titolare potrebbe essere questo:
- (4-2-3-1): Kovar; Coufal, Holes, Krejci, Zeleny; Cerv, Soucek; Doudera, Sulc, Provod; Schick
La Scozia di McTominay
Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay guiderà la Scozia in un'impresa complicata ma possibile. Il team è inserito nel girone C con Brasile, Marocco e Haiti. Mister Clarke potrebbe scegliere questa formazione:
- (4-2-3-1): Gunn; Hickey, Souttar, McKenna, Robertson; McLean, Ferguson; Doak, McTominay, McGinn; Adams. Allenatore: Clarke.
Il Senegal di Manè
Il Senegal dell'esperto Manè proverà a dire la sua pur senza grandi favori del pronostico. La squadra africana è inserita nel girone I con Francia, Norvegia e Iraq. Mister Thiaw potrebbe scegliere questo 11:
- (4-3-3): E. Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Jakobs; I. Gueye, Pape Sarr, L. Camara; Mané, Jackson, I. Sarr.
La Spagna di Yamal
Tra le favorite alla vittoria finale c'è anche la Spagna della stella del Barcellona, Yamal. Inserite nel girone H con Uruguay, Arabia Saudita e Capo Verde, le Furie Rosse potrebbero scendere in campo così:
- (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Zubimendi; Yamal, Oyarzabal, Nico Williams.
Gli Usa di Pulisic
Pochettino siede sulla panchina dell'altra nazionale padrone di casa. Gli Stati Uniti del milanista Pulisic sono inseriti nel girone D con Australia, Paraguay e Turchia. Proveranno a dire la loro con questo 11:
- (4-2-3-1): Freese; Freeman, Richards, Ream, A.Robinson; Adams, McKennie; Reyna, Tillman, Pulisic; Pepi.
Il Sudafrica di Broos
Il Sudafrica giocherà nel girone A con Repubblica Ceca, Messico e Corea del Sud. Mister Broos potrebbe propendere per una squadra offensiva:
- (4-2-3-1): Williams; Mudau, Okon, Mbonzaki, Modiba; Sithole, Mokoena; Appollis, Zwane, Moremi; Foster.
La Svezia di Gyokeres
Potter punterà molto sul suo attaccante principale, Gyokeres. La Svezia è inserita nel gruppo F con Olanda, Giappone e Tunisia. Potrebbe giocare con questo 11:
- (3-5-2): Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelof; Bernhardsson, Svanberg, Ayari, Karlström, Gudmundsson; Isak, Gyökeres.
La Svizzera di Akanji
L'interista Akanji sarà perno difensivo della Svizzera, inserita nel girone B con Canada, Bosnia e Qatar. Il tecnico Yakin potrebbe dare l'assalto alla qualificazione nel girone con questa squadra:
- (4-3-3): Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Sow, Xhaka, Freuler; Vargas, Embolo, Ndoye.
La Tunisia di Lamouchi
Mister Lamouchi se la giocherà contro formazioni ostiche, puntando tutto sul collettivo. La Tunisia è inserita nel girone F con Olanda, Svezia e Giappone. Potrebbe essere schierata così:
- (4-3-3): Aymen Dahmen; Valery, Bronn, Talbi, Ali Abdi; Ben Slimane, Mejbri, Skhiri; Achouri, Mastouri, Saad.
La Turchia di Yildiz
Vincenzo Montella ha a disposizione una squadra ricca di talento. La Turchia è inserita nel girone D con Stati Uniti, Paraguay e Australia. Proverà ad avanzare nel torneo con questo 11:
- (4-2-3-1): Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Emlali; Yuksek, Calhanoglu; Akgun, Guler, Yildiz; Akturkoglu.
L'Uruguay di Bielsa
L'esperto tecnico Bielsa guiderà l'Uruguay, inserito nel gruppo H con Spagna, Capo Verde e Arabia Saudita. Nunez e soci proveranno ad avanzare nel torneo con questa formazione:
- (4-3-3): Rochet; Varela, R. Araujo, Gimenez, Olivera, Valverde, Ugarte, Bantencur; Pellistri, Nunez, M. Araujo.
L'Uzbekistan di Cannavaro
C'è un po' di Italia anche nell'Uzbekistan: il tecnico è Fabio Cannavaro, campione del mondo nel 2006 con gli Azzurri. Il team è inserito nel girone K con Portogallo, Colombia e Repubblica Democratica del Congo. Tenterà l'impresa con questo 11:
- (3-4-2-1): Nematov; Abdullaev, Ashurmatov, Khusanov; Sayfiev, Hamrobekov, Shukurov, Nasrullaev; Ganiev, Urunov; Shomurodov.