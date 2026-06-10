Mondiali 2026, le probabili formazioni delle squadre qualificate

Introduzione

Il Mondiale di calcio 2026 è pronto per partire. Si tratta della prima edizione di una Coppa del Mondo a 48 squadre. Le gare si disputeranno in 16 città diverse tra Stati Uniti, Canada e Messico dall'11 giugno al 19 luglio. Sono 48 le nazionali coinvolte ma non c'è l'Italia, eliminata negli spareggi ai calci di rigore dalla Bosnia. È la terza edizione consecutiva alla quale non partecipano gli Azzurri. Ma ecco, invece, quali saranno i protagonisti sul campo.