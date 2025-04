Marzo 2025 Temperature record: il mese più caldo in Europa

Le analisi della Copernicus Climate Change Service (C3S) confermano un aumento dello di 0,65°C rispetto alla media 1991-2020 e di 1,60°C in più rispetto al periodo preindustriale. Danni anche per il ghiacciaio marino artico, che in questo mese ha raggiunto la sua estensione mensile più bassa

Un mese rovente: con una temperatura media di 14,06°C, il mese scorso si classifica come il marzo più caldo a livello europeo e il secondo su scala globale degli ultimi vent’anni. A rilevarlo sono i dati della Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea con finanziamenti dell'Ue, che mettono in luce un aumento di 0,65°C rispetto alla media 1991-2020 e di 1,60°C in più rispetto al livello preindustriale per il mese in questione.