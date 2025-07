Spighe Verdi 2025, 90 Comuni rurali virtuosi

Introduzione

Il rinconoscimento della Foundation for environmental education è pensato per guidare le località rurali a scegliere strategie di gestione del territorio in un percorso virtuoso che giovi all'ambiente e alla qualità della vita dell'intera comunità. Il Piemonte ottiene il maggior numero di riconoscimenti, con 18 località, seguito dalla Calabria con 10 e dalle Marche con 9. A pari merito con 8 riconoscimenti ciascuna Toscana, Umbria e Puglia, segue la Campania con 7. Sono, invece, 5 le località premiate nel Lazio, 3 in Sicilia, in Abruzzo, 2 in Veneto, Basilicata e Lombardia e una in Emilia-Romagna.