Cambiamento climatico, il piano europeo per l’energia pulita

L’obiettivo dell’Unione europea è azzerare le emissioni di anidride carbonica entro il 2050. Ecco come si arriverà a questo obiettivo e che ruolo avrà il recovery fund

Zero e 2050. Quando parliamo di “decarbonizzazione” dobbiamo tenere a mente queste due cifre. Sì perché il 2050 è l’orizzonte temporale fissato dall’Unione europea per l’azzeramento delle emissioni di anidride carbonica. Ma cosa vuol dire decarbonizzare? Di fatto, ridurre le quantità di Co2 e quindi passare a modi alternativi per produrre energia. Quelli fino ad ora dominanti che partono dalla combustione di gas, petrolio e carbone sono infatti la principale causa delle emissioni di anidride carbonica e quindi dell’effetto serra che provoca l’innalzamento delle temperature.

Gli obiettivi degli accordi di Parigi

La strada che porta al 2050 inizia sei anni fa a Parigi. I Paesi che sottoscrivono gli accordi si impegnano a mantenere l'aumento della temperatura media globale “ben al di sotto” della soglia di 2 gradi oltre i livelli preindustriali e di limitarne l’incremento a 1.5. L’Europa aderisce in blocco - come unico soggetto - e assume il ruolo di guida mettendo in piedi un piano complesso e ambizioso: il “Green Deal”.