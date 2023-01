1/11 ©IPA/Fotogramma

È possibile cambiare il proprio fornitore di energia elettrica in 24 ore? Al momento no, ma in futuro potrebbe esserlo. L’Arera, infatti, sta mettendo a punto un piano per assicurare il passaggio entro un giorno dalla richiesta, come chiesto dall’Unione europea e come recepito dall’Italia con un decreto del 2021. I tempi, però, sono molto lunghi

