Gas, Giorgetti: “Da inizio febbraio taglio del prezzo del 40%”

"Non voglio dire cose che poi non si verificheranno, ma contiamo che da inizio febbraio i costi del gas possano scendere di circa il 40%, anche in bolletta”. Lo ha detto il ministro all'Economia, Giancarlo Giorgetti. "Stiamo anche lavorando a un meccanismo per il quale si paghino, a un prezzo che ho definito 'politico', i consumi in linea con i precedenti e con prezzi che seguono il mercato le eccedenze, per premiare i virtuosi e chi risparmia", ha poi aggiunto il ministro, nel corso di un evento elettorale della Lega a Milano.

“Dovevamo far fallire lo Stato, non è accaduto”

“Siamo arrivati e dovevamo far fallire lo Stato, non è accaduto e siamo ancora qua", ha proseguito Giorgetti. "Abbiamo messo i pochi soldi che c'erano a disposizione per ridurre le bollette a famiglie e imprese", ha riferito ancora.

“Pnrr, soldi prestati vanno spesi bene”

"Sono preoccupato sempre. Ci sono tanti obiettivi sulla carta che devono diventare realtà", ha commentato Giorgetti, parlando del Pnrr. "Bisogna cambiare alcune regole del gioco cambiare il codice degli appalti per esempio. Le opere pubbliche devono essere progettate e appaltate nei tempi previsti, perché sia chiaro che questi sono soldi prestati che dovranno essere rimborsati. Dunque, bisogna spenderli bene, in fretta e per cose utili". Intanto, ha concluso, in Consiglio dei Ministri arriverà presto la proposta per rivedere le regole per arrivare nei tempi.