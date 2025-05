Bonus sicurezza 2025: cos’è, come chiederlo e quali sono i requisiti

Introduzione

Il bonus sicurezza è una misura fiscale che offre incentivi per l’installazione di sistemi di sicurezza, come allarmi e videocamere, per prevenire furti e aumentare la protezione delle abitazioni.

L’agevolazione viene associata alle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, che includono una gamma più ampia di lavori sugli immobili, ma esistono anche specifiche agevolazioni dedicate esclusivamente agli impianti di sicurezza. Le detrazioni offerte sono distribuite su più anni in dichiarazione dei redditi. Ecco tutto quello che serve sapere