Prezzo del gas in calo, -35% sul costo delle bollette nel 2023

Economia

Caro bollette, 5 consigli per risparmiare su gas, elettricità e acqua

Nel 2022, secondo una ricerca di Facile.it, una famiglia tipo con un contratto di fornitura nel mercato tutelato ha pagato circa 1.340 in più rispetto al 2021 per le bollette di luce e gas. Mentre secondo la Società Italiana di Medicina Ambientale, in Italia il consumo pro capite quotidiano di acqua è di circa 245 litri. Per far fronte ai costi crescenti è importanti evitare gli sprechi e prestare attenzione a diversi fattori: ecco una lista di indicazioni stilata da 'Il Sole 24 Ore'

Oltre 3.100 euro, circa 1.340 in più rispetto al 2021 (+76%): è questa la spesa complessiva che una famiglia tipo con un contratto di fornitura nel mercato tutelato ha dovuto sostenere lo scorso anno per pagare le bollette di luce e gas. Lo afferma una ricerca di Facile.it., secondo cui per l'energia elettrica nel 2022 gli italiani hanno messo a budget circa 1.320 euro, il 109% in più rispetto al 2021

Invece per il gas, considerando anche la tariffa di dicembre 2022, l'aumento è stato di circa il 60%, con una bolletta che ha raggiunto i 1.790 euro. La famiglia tipo analizzata da Facile.it prevede un consumo annuo elettrico 2.700 Kilowattora con tre Kilowatt di potenza e 1.400 metri cubi (Smc) annui per il gas