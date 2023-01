Caro bollette, 5 consigli per risparmiare su gas, elettricità e acqua

6/11 ©IPA/Fotogramma

LUCE - Secondo Arera, le bollette della luce caleranno del 19,5% nel primo trimestre del 2023 rispetto all'ultimo trimestre del 2022, per gli utenti che sono ancora sul mercato tutelato. Mercato tutelato che però termina l’1 aprile 2023 per le case nei condomini, e nel quale - spiega Il Sole 24 Ore - “il prezzo tutelato è fissato ogni tre mesi in base alla media del Pun, il prezzo unico nazionale, ed è, per il primo trimestre 2022, di 53,11 centesimi a kWh. Molto più in alto dei 29,40 centesimi a kWh per il mercato libero”

GUARDA IL VIDEO: Caro bollette, 5 consigli per risparmiare