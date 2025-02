Spesa militare, quanto investe l'Italia per la difesa? I DATI

Ursula von der Leyen ha proposto "di attivare la clausola di salvaguardia per gli investimenti nella difesa”: le relative spese non andrebbero a pesare sul debito degli Stati Ue. Come il segretario generale della Nato Rutte, la presidente della Commissione ipotizza di portare fino al 3% del Pil gli investimenti per il comparto militare. Per l'Italia significherebbe sborsare 30 miliardi di euro in più rispetto a ora. Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" andata in onda su Sky TG24 il 14 febbraio