Ravenna, ragazza denuncia violenza sessuale di gruppo

Una ragazza minorenne residente in provincia di Forlì ha denunciato una violenza sessuale che avrebbe subito da parte di quattro uomini. Ora i carabinieri del reparto mobile di Ravenna, coordinati dalla Procura cittadina, stanno indagando su quanto avvenuto nella notte tra venerdì e sabato santo a Lido di Classe, frazione del capoluogo. Secondo quanto riportato dall’edizione locale de Il Resto del Carlino, il fatto sarebbe avvenuto a margine di una festa organizzata presso una struttura ricettiva dove la giovane aveva trascorso la serata, rimanendo fino a tarda notte, fino a quando è stata accompagnata all’ospedale di Ravenna per svolgere tutti gli accertamenti previsti dal protocollo attivo per i casi di abuso.

Gli esami protocollari non avrebbero evidenziato lesioni fisiche significative, mentre gli inquirenti stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area per accertare se la violenza possa essere stata esercitata tramite pressioni o coercizioni psicologiche. Da chiarire anche se la ragazza abbia fatto uso di alcol e se questo sia avvenuto in maniera spontanea o sotto costrizione.