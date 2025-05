Empoli, genitori denunciano abusi a bimba nella gita in fattoria

I genitori di una bambina di 8 anni hanno denunciato un episodio di abuso sessuale avvenuta ai danni della figlia in un'azienda agricola nel territorio dell'Empolese Valdelsa (Firenze) durante una visita per vedere gli animali. Lo riporta Il Tirreno. La piccola avrebbe raccontato che nell'occasione un giovane che lavora nella fattoria, di circa 18 anni, l'avrebbe molestata con contatti fisici. I genitori hanno fatto denuncia ai carabinieri che ora indagano sulla vicenda. La famiglia, residente nella zona del Cuoio, era nella fattoria per trascorrere un pomeriggio tra la natura e gli animali. Il giovane ha mostrato subito molte attenzioni alla piccola. Prima l'avrebbe aiutata a salire su un asino e poi si è offerto di accompagnarla a fare merenda nel locale della fattoria. Quando il giovane ha riaccompagnato la piccola dai genitori questa avrebbe però loro riferito di aver subito una violenza sessuale. La bambina è stata trasportata all'ospedale di Empoli e poi all'ospedale pediatrico Meyer per i controlli. Il giorno dopo i genitori si sono recati alla compagnia dei carabinieri di San Miniato (Pisa) per denunciare i fatti.