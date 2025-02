Difesa, vertice informale Ue a Bruxelles. Metsola: "Più investimenti"

"I nostri elettori vogliono che investiamo di più nella sicurezza, vogliono sentirsi più sicuri. E questo significa che spingeremo per più investimenti, più produzione e più cooperazione. Abbiamo fatto molto, ma dobbiamo fare molto di più”, ha detto la presidente del Parlamento europeo, in vista del ritiro informale dei leader Ue, in corso al Palais d'Egmont di Bruxelles

"Dobbiamo aumentare la spesa e la produzione per la difesa, il nuovo impegno sarà notevolmente superiore al 2%”. A dichiararlo, in vista del ritiro informale dei leader Ue al Palais d'Egmont a Bruxelles, è stato il segretario generale della Nato, Mark Rutte. “Il livello esatto di spesa per la difesa lo decideremo più avanti quest'anno in base agli obiettivi di capacità. Stiamo ora valutando i divari per ciascuno degli alleati tra dove siamo e dove dovremmo essere. E in base a questo, gli obiettivi di capacità saranno basati su questo", ha aggiunto Rutte. I Ventisette, riunitisi oggi in un vertice informale, a cui prende parte anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, affronteranno il tema della difesa e quello dei rapporti con gli Stati Uniti.

"Non c'è mai stato un momento più urgente per tenere un vertice in cui discutere di difesa. Se c'è un messaggio molto chiaro che i nostri elettori ci hanno dato a giugno è che vogliono che investiamo di più nella sicurezza”, ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. “Vogliono sentirsi più sicuri, e questo significa, a nome del Parlamento europeo, che spingeremo per più investimenti, più produzione e più cooperazione. Abbiamo fatto molto, ma chiaramente dobbiamo fare molto di più”, ha ribadito Metsola. "È la prima volta che ci incontriamo per un vertice unicamente dedicato alla difesa, ma non iniziamo da zero, continuiamo l'agenda di Versailles: voglio avere una discussione libera e franca sulle priorità da creare in modo collaborativo, come finanziare gli sforzi e come rafforzare le partnership esistenti”, ha precisato il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, al suo arrivo a Bruxelles.