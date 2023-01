6/9 ©Ansa

IL TEMPO MITE AIUTA – In tutto questo aiuta il tempo mite presente in quasi tutta Italia, che permette di risparmiare gas. Come spiega il presidente di Arera, “nelle prime due settimane di dicembre le temperature erano più rigide e il prezzo del metano era alto perché gli operatori di mercato non escludevano che restasse così. Poi sono salite e ora il grande lavoro fatto sugli stoccaggi di metano ci permette di essere più sereni, visto che i depositi sono pieni di gas all’84%, l’anno scorso eravamo al 68%”

Crisi energetica, scongiurato il razionamento di gas: ecco perché