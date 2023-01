9/10 ©Ansa

L’accordo raggiunto tra i Paesi dell’Ue prevede un tetto al prezzo del gas a 180 euro. Per Pichetto Fratin si sono "create le condizioni per evitare l'esplosione dei prezzi", insomma "è un bazooka per intervenire qualora gli speculatori facciano oscillare il prezzo internazionale, probabilmente non verrà mai applicato ma serve per dire 'se vai oltre ti sparo'"