Financial Times: "Con i tassi Bce Italia anello debole di Eurolandia"

Gli economisti interpellati dal quotidiano economico-finanziario indicano il nosto Paese come quello più a rischio dell'area euro per l'alto debito pubblico e gli alti costi di finanziamento

Secondo quanto emerge da un sondaggio del Financial Times, l'Italia sarebbe il Paese di Eurolandia più suscettibile a una crisi del debito in seguito all'aumento dei tassi della Bce e al fatto che l'Eurotwer acquisterà meno bond nei prossimi mesi. Nove economisti su dieci interpellati dal quotidiano finanziario identificano infatti il nostro Paese come quello più a rischio dell'area euro.