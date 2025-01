Bonus casa, limiti alla residenza: ecco chi rischia di rimanere fuori

Introduzione

La Manovra 2025 ha depotenziato i bonus per la casa. In particolare, quello relativo alle ristrutturazioni e l'ecobonus prevedono ora una detrazione al 50% solo sulla prima casa e del 36% sulle altre. Ma cosa succede se si decide di effettuare lavori su un immobile che poi diventerà la nostra prima casa e, nel mentre, abitiamo ancora nell'altra? A quale detrazione abbiamo diritto? La questione non è di poco conto: si tratta di una evenienza non chiarita dalla legge di Bilancio che rischia di interessare almeno 500mila case comprate. Tre quarti delle compravendite di abitazioni, infatti, riguarda l'acquisizione di un immobile che è destinato a diventare prima casa