Quattordicesima 2025, quando arriva e come si calcola: date e importi

L'importo della quattordicesima varia a seconda dei contributi e del reddito. Per chi ha un reddito fino a 11.766,30 euro, la mensilità aggiuntiva varia in base agli anni di contributi: sarà pari a 437 euro per i lavoratori dipendenti con 15 anni di contributi e per i lavoratori autonomi con 18 anni di contributi. Per i lavoratori dipendenti con contributi tra i 15 e i 25 anni e per i lavoratori autonomi con contributi tra i 18 e i 28 anni, l'importo sarà di 546 euro. La quattordicesima salirà a 655 euro per i lavoratori dipendenti con oltre 25 anni di contributi e per i lavoratori autonomi con più di 28 anni di contributi