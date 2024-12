Infissi, i bonus a disposizione nel 2025 per cambiarli. Le novità

Introduzione

Viene confermato per tutto il 2025 il cosiddetto “bonus infissi”, il contributo che consente di sostituire porte e finestre all’interno di una ristrutturazione immobiliare con una detrazione al 50%. L'agevolazione, va ricordato, non è autonoma: rientra negli incentivi riferiti alla casa che puntano a migliorare l’efficienza energetica. Quest’ultima è molto legata ai serramenti, perché da essi dipende gran parte della gestione termica nelle abitazioni (in inverno come in estate). Nel corso del tempo infatti si sono affinate le tecniche di realizzazione, oltre che di installazione. A oggi sono tanti i materiali utilizzati: legno, Pvc, legno e alluminio accoppiati, legno PVC o PVC alluminio