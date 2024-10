Manovra 2025, tutti i bonus della Legge di Bilancio: le novità

Introduzione

Lo schema delle Legge di Bilancio è stato approvato il 15 ottobre dal Consiglio dei ministri e dovrà ora essere approvata dal Parlamento. Confermati per un altro anno il bonus ristrutturazioni al 50%, ma solo per le prime case, e il bonus mobili. Tra le novità in tema di natalità c'è la "Carta nuovi nati", un contributo di 1.000 euro entro i 40mila euro Isee. Assegno unico fuori dal calcolo dell'Isee e si rafforza il bonus per gli asili nido. La Carta "Dedicata a te" viene finanziata con 500 milioni nel 2025. Proseguono anche gli a incentivi lavoro per giovani e donne. Fringe benefit confermati e arrivano importi maggiorati per i neoassunti che si spostano oltre 100 km.