Manovra, bonus mamme esteso alle lavoratrici autonome. Cosa sapere

Introduzione

Nel 2025 il bonus mamme sarà infatti esteso anche alle lavoratrici autonome, che dovranno però rispettare dei paletti. Non è il solo aiuto previsto per le famiglie: in Manovra, infatti, c’è anche la Carta Nuovi Nati, che prevede un contributo di mille euro per coloro che diventeranno genitori nel 2025 e hanno un Isee sotto i 40 mila euro; il bonus asilo nido, che può arrivare fino a 3600 euro l’anno e anche l’esclusione delle cifre relative all’assegno unico dalla composizione del reddito. Inoltre, sono stati aumentati anche i congedi parentali che per il 2025 prevedono tre mesi retribuiti all’80% rispetto ai due di quest’anno.