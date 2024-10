Manovra 2025, cos’è il nuovo quoziente familiare e come si calcola

Introduzione

Tra le tante novità introdotte dalla Legge di Bilancio c’è anche una prima versione del quoziente familiare, che avrà un peso sulla rimodulazione delle detrazioni. Secondo le intenzioni del governo, introdurre un simile sistema di calcolo, che prevede la somma dei redditi del nucleo familiare e la divisione per il numero di componenti, vuole essere un modo per avvantaggiare le famiglie dei ceti medio-bassi e con molti figli.

La misura, però, rischia di essere contestata a causa di una mancata equità fiscale: questo sistema di calcolo penalizza i single e le coppie senza figli, che rischiano di non poter più raggiungere detrazioni fiscali che un tempo potevano ottenere. Inoltre, anche il coniuge che guadagna di meno, vedendo tassare il suo reddito secondo un’unica aliquota familiare, potrebbe essere disincentivato a lavorare. La misura, discussa in Italia da anni, è già operativa in molti Paesi europei, come ad esempio la Francia.