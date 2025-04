Bonus casa, Poste Italiane avvia operazione antifrode: cosa sappiamo

Introduzione

In questi giorni Poste Italiane sta avviando un’operazione antifrode per verificare casi di criticità in alcuni crediti acquistati tra il 2020 e il 2022, collegati ai vari bonus casa (incluso il Superbonus).

Nello specifico, chi nel corso di quei due anni ha venduto bonus a Poste sta ricevendo una “intimazione ad adempiere” con cui viene inviata anche la “richiesta di trasmissione documentazione relativa a crediti di imposta ceduti”