Pensioni, ecco quando si uscirà dal lavoro a 70 anni: le proiezioni

Introduzione

In Italia a febbraio il tasso di occupazione è stato al 63% e quello di disoccupazione è sceso ai minimi dopo aprile 2007, al 5,9%. Gli occupati raggiungono quota 24 milioni 332mila, mentre i disoccupati si attestano a un milione 517mila, circa la metà di quelli che erano stati registrati nel 2016. Aumenta però il numero di inattivi, cioè le persone che non lavorano e non cercano un lavoro: rispetto a gennaio sono saliti di 33mila unità (sono soprattutto giovani under 34) e hanno superato quota 12,2 milioni.

Lo dicono i dati Istat, che in merito alla crescita occupazionale illustrano anche come questo quadro sia molto diverso in base alle classi d’età. Da una parte, dal 2004 al 2024 si segnala un calo di oltre due milioni di occupati tra i giovani di 15-34 anni e di quasi un milione tra i 35 e 49 anni. Dall’altra, si nota un aumento degli over 50, pari a quasi 5 milioni. Ci si trova quindi di fronte all’invecchiamento della forza lavoro, con effetti sull’età pensionabile