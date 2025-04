Fondi pensione, l’ipotesi di interventi strutturali. Cosa sappiamo

Introduzione

Nel corso dell’ultimo Salone del risparmio, che si è tenuto a Milano due settimane fa, il ministro Giancarlo Giorgetti ha affrontato il tema dei fondi pensione privati e la necessità di implementarli. Secondo il titolare del ministero dell’Economia e delle Finanze, infatti, è il momento di introdurre innovazioni in questo settore, “ancora basato su una riforma del 2005”, quindi di vent’anni fa. "Se guardiamo al sistema pensionistico in prospettiva è evidente che sarà sempre più essenziale il ruolo della previdenza complementare”, ha spiegato. “Negli ultimi anni l'adesione a tali forme è cresciuta costantemente ma, nonostante un trattamento fiscale di favore, non ha ancora raggiunto i livelli degli altri Paesi. Eppure, se guardiamo ai risultati ottenuti dai fondi nel 2024 sono stati positivi".

La Covip, la Commissione vigilanza sui fondi pensione, ha spiegato che i fondi pensione valgono 243 miliardi, più del 10% del Pil nazionale, e riguardano più di 10 milioni di italiani. Alla fine dello scorso anno costituivano il 4% delle attività finanziarie delle famiglie italiane.