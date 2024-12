Naspi e dimissioni volontarie, cosa cambia da gennaio 2025

Introduzione

Dall'1 gennaio 2025 i lavoratori che hanno lasciato spontaneamente un lavoro a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti avranno diritto alla Naspi in caso di licenziamento da un nuovo impiego solo se hanno almeno 13 settimane di contribuzione dalla mansione per la quale si richiede l'indennità. Lo prevede un emendamento dei relatori alla Manovra. Secondo quanto viene spiegato, la modifica intende limitare la tendenza a dimettersi e a trovare nuove occupazioni di breve durata o intermittenti per ottenere la Naspi o evitare alle aziende di pagare il ticket di licenziamento.